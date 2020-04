Attribution de nouvelles licences de pêche à des étrangers : Alioune Ndoye dément Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a démenti les affirmations du Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche au Sénégal (GAIPES), faisant état de l’attribution de nouvelles licences de pêche de la part du Sénégal à des navires étrangers. « Aucune licence n’a été attribuée, nous sommes là pour préserver ce secteur et assurer la réglementation de la ressource. Aujourd’hui, la pêche contribue à hauteur de 3,2% du PIB, donc vous comprenez que c’est une richesse nationale à préserver », a dit le ministre de la Pêche au cours d’une tournée dans les marchés au poisson de Hann Yarakh et de Pikine.

