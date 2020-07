Attribution de parcelles à Anse Bernard - Le maire Alioune Ndoye "n'était pas au courant" Sur un supposé bradage du littoral dont la plage mythique de Anse Bernard avec des parcelles attribuées des tiers, le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye apporte des éclaircissements et dément cette information parue dans la presse ce jeudi.

«Je suis interpellé par plusieurs concitoyens sur une attribution probable de parcelles de notre plage mythique de Anse Bernard. Je considère que les choses doivent s'apprécier sur du précis. A t'on interrogé le cadastre, les domaines pour s'assurer de la crainte avancée ou est-on simplement allé dans le site d'un architecte pour en déduire que les projets présentés portent effectivement sur des attributions de parcelles ?



Le maire du Plateau que je suis confirme n'être au courant d'aucune attribution de parcelles soustraites de Anse Bernard, ni d'un projet d'hôtel sur cette plage mythique de Dakar. À titre d'exemple, je rappelle ici le projet que nous portons depuis 2018, inscrit dans une chaîne de priorités par rapport aux moyens nécessaires pour la réalisation.



Nous voulons aménager cette page pour qu'elle reste le lieu de vie qu'elle a toujours été, au bénéfice des populations. Nous avions proposé, d'autres n'ont-ils pas simplement proposé aussi ? À clarifier en effet», a déclaré le maire Alioune Ndoye.



L'expert environnementaliste Ibrahima Diouf avait sauvé Anse Bernard sous Abdoulaye Wade



"L'Etat avait été approché sous Abdoulaye Wade, pour projet d'hôtel a Anse Bernard. Il avait réussi à convaincre les autorités d'y renoncer pour cause de menace de "rupture sédimentaire" qui pouvait affecter l'ensemble de la pointe du Plateau - à l'image de ce qui avait provoqué la faille au cœur de l'ancien Palais de justice. Nous osons espérer que les experts s'opposeront à toute intuitive dans ce sens", se souvient l'ancien journaliste du Soleil Fara Sambe.





