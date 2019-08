Attribution supposée de nouvelles licences- Cos Petro gaz et Petrosen : « Le Sénégal n’a pas attribué de nouveaux contrats de recherche d’Hydrocarbures » Suite à des articles parus dans la presse ces derniers jours, faisant état de l’attribution de nouvelles licences de recherche d’Hydrocarbures à une société sud-africaine par l’Etat du Sénégal, en l’occurrence l’Agence de promotion Africa Oil and Power. Dans un souci de rétablir la vérité et d’appeler à la sérénité, dans le contexte actuel de désinformations et de réactions émotionnelles, relatives au pétrole et au gaz, Cos Petro gaz et Petrosen disent avoir l’obligation de livrer la bonne information à l’opinion pour informer juste et vrai.

Un petit effort au niveau des bonnes sources aurait permis de savoir que l’information évoquée est plutôt un accord de partenariat entre, d’une part, la société nationale des pétroles du Sénégal (PETROSEN) et le Comité d’Orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS-PETROGAZ) et, d’autre part, l’organisateur d’un salon international du pétrole et du gaz en Afrique du Sud (Africa Oil and Power), pour la promotion du bassin sédimentaire sénégalais qui reste, malgré les dernières découvertes de pétrole et de gaz, encore sous exploré.



Le communiqué du Secrétariat permanent de la Société Nationale des Pétroles du Sénégal du Comité d’Orientation Stratégique (PETROSEN) du Pétrole et du Gaz COS PETROGAZ, reçu à la Rédaction de Leral, précise qu’il ne s’agit nullement, de l’octroi de nouvelles licences de recherche, ni de blocs, encore moins de contrats, qui se font suivant une procédure particulière d’appels d’offres internationaux, tel que stipulé dans le nouveau Code pétrolier (Article 12). Il est utile d’après ces deux entités de rappeler que PETROSEN, est présente dans les conférences internationales les plus importantes dans le monde depuis plus de vingt ans, dans le cadre de sa mission de promotion du bassin sédimentaire.



Ces conférences, insistent-elles, constituent des moments privilégiés pour faire passer des messages. Dans ce genre de rencontres, il faut s’accorder avec les organisateurs pour bénéficier des meilleurs moments de l’audience pour passer son message. C’est dans cette perspective que PETROSEN a noué un partenariat avec l’agence Africa Oil and Power, qui organise chaque année une conférence internationale sur le pétrole et le gaz, comme cela se fait à travers le monde dans ce secteur, pour mieux vendre la destination Sénégal et attirer les investisseurs et les compagnies pétrolières internationales.



Ainsi, comme énoncé lors de l’Atelier national pour la mise en œuvre de la loi sur le Contenu local du 2 juillet 2019 à Diamniadio, le Sénégal dispose d’une dizaine de 2 blocs libres qui feront l’objet d’appel d’offres. Afin d’en tirer le meilleur profit, en attirant les meilleures compagnies, une campagne de promotion intensive est nécessaire à l’occasion des rencontres internationales des acteurs de l’industrie pétrolière qui se tiennent chaque année en Afrique du Sud, Houston (Texas), Calgary et Londres.



Ce partenariat, lit-on, s’inscrit dans ce cadre et pour chaque étape, il y a un partenaire hôte. En Afrique du Sud, durant la conférence, l’Etat du Sénégal, à travers le Ministère du Pétrole et des Energies, va lancer officiellement l’appel à la concurrence sur les blocs libres et indiquer aux compagnies pétrolières les procédures d’accès aux cahiers de charge et de la soumission des offres. Cette méthode qui est pratiquée dans la majeure partie des pays producteurs est bien connue des compagnies pétrolières.



D’ailleurs, c’est la méthode Norvégienne plus communément connue sous l’appellation « Licensing rounds ». Après le lancement, ces dernières prendront contact avec le Ministère du Pétrole et des Energies, la seule Autorité compétente pour l’attribution des permis de recherche d’Hydrocarbures au Sénégal (article 3 de la Loi n°2019-03 portant Code pétrolier).



Cette approche, prévient la source, est beaucoup plus rentable, vu le nombre de grandes compagnies qui prennent part à ces sommets et beaucoup moins coûteuse que d’organiser une rencontre par nos propres moyens. Alors, Cos Petro Gaz et Petrosen appellent à plus de responsabilité et de sérénité quant au traitement de l’information, relative à des enjeux aussi stratégiques que ceux, liés au pétrole et au gaz.



