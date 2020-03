Attributions foncières douteuses, 100 milliards du programme Sandiara émergent…le Forum civil indexe le maire Serigne Guèye Diop Le Forum civil pointe un doigt accusateur sur le maire de Sandiara, Serigne Guèye Diop, par ailleurs, conseiller spécial du président Macky Sall.

Lundi 2 Mars 2020

Selon le coordonateur local, Ibou Niang, le maire de Sandiara a attribué plusieurs centaines d’hectares à des multinationales, notamment dans la forêt de Balabougou que la commune partage avec celle de Malicounda et de Nguéniène.

Ibou Niang qui s’est prononcé sur la Rfm a demandé à Serigne Guèye Diop de publier la liste des multinationales en question, non sans l’interpeller sur les 100 milliards destinés au programme Sandiara émergent. Il souligne, a cet effet, le dénuement criard à la mairie de la commune de Sandiara où la salle de délibération n’a ni chaises, ni tables et où la grille de protection est enlevée, sans compter le manque d’infrastructures notable dans Sandiara.



