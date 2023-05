Au Dialogue national : Le discours de M. Idrissa Seck, leader de Rewmi

Excellence, Monsieur le Président de la République,

Chers leaders de partis et de mouvements politiques,

Mesdames et Messieurs,

Mes chers compatriotes,



Salam wa Rahmatullah wa Barakatu.

Je vous présente mes respects ainsi que mes salutations les plus chaleureuses.



Monsieur le Président de la République,



Je vous exprime mes sincères remerciements pour m’avoir convié de nouveau au Dialogue national dans cet État du Sénégal, République que vous aurez eu l’honneur et l’immense privilège de diriger pour deux mandats consécutifs de 7 et 5 ans.



Je relisais ce matin le livre-hommage à l’un des plus éminents serviteurs de cet État, un frère et un ami, cher à nous tous, que j’ai eu l’honneur de côtoyer dans ces lieux, entre 2000 et 2004, et qui est, depuis, resté un ami inspirant, je veux parler de l’Ambassadeur chef du Protocole, Bruno Diatta.





Dans ce livre, je me suis arrêté longuement, à la page 111, sur le témoignage de Théodore cardinal Adrien Sarr, Archevêque émérite de Dakar. Il a résumé tous les témoignages en un seul verbe, Servir, et en un seul substantif, Service. Bruno Diatta a servi l’Etat du Sénégal « auprès de quatre (4) Présidents du Sénégal, un service unanimement reconnu comme écho y, impeccable, généreux, conscient et discret à un degré difficile à égaler », selon l’Archevêque émérite de Dakar.





Notre devoir à nous tous, à vous Monsieur le President de la République en premier, est de rester fidèles et loyaux à ces deux mots dans chacun de nos actes et dans chacune de nos paroles.: le verbe Servir et le substantif Service,



Dans cet ouvrage dédié à la mémoire de feu Bruno Diatta, le Cardinal Sarr s’est interrogé ainsi : « Et si nous avions fait et faisions tous comme lui, bien sûr…., que serait et où en serait notre pays aujourd’hui ? »



Si chaque leader politique, chaque femme, chaque jeune, chaque ouvrier, chaque patron, faisait siens ces deux mots, Servir et Service, notre pays serait-il sous la menace de jeunes en colère, manipulés par des leaders politiques qui s’en servent comme boucliers pour leur propre ambition ou serait-il en chantiers partout, dans des champs de céréales, de maïs, de fraises, de papayes, de mangues, d’oliviers, de palmiers, de cocotiers…?



Dans des chantiers pour construire des habitats et fournir des logements sociaux à nos concitoyens?



Dans des chantiers pour s’occuper de doter nos concitoyens d’un environnement sain, de rues propres, de déchèteries organisées, de déchets traités, de points d’eau, de salles de classe, de postes de santé, de pistes de production, d’industries de transformation de nos fruits casamançais en jus et autres délices naturels, que nous exporterions après avoir satisfait la demande nationale?



Servir, Service, deux mots que j’ai retrouvés en 1989, à l’Université de Princeton et à la Wilson Woodrow School of Public and International Affairs, où j’ai lu sur le frontispice ces deux phrases qui sont restées gravées en moi : « In the service of the Nation, In the service of the Humanity ».



Notre foi nous y invite :Jésus lui-même donne une illustration de ses paroles dans le geste du Lavement des pieds de ses Apôtres: « Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car c’est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait ». Jn 13,4-15. Le Verset 2 sourate 67: « C’est Dieu qui a crée la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre ».



Je suis venu participer à ce Dialogue, en tant que candidat arrivé deuxième derrière vous, à la Présidentielle de 2019. Certains pensent que vous m’auriez pris quelques points…pour passer au premier tour(rires).



J’attends de ce Dialogue les conclusions suivantes:

-Une démocratie renforcée.

-Des élections claires, libres, transparentes et inclusives.

-Des résultats incontestables qui reflètent l’exacte expression de la volonté du peuple sénégalais, sans aucune entrave.



Je convoite d’Allah qu’il Préserve le Sénégal, sa paix, son hospitalité, sa Teranga, sa tolérance et sa concorde religieuse qui sont notre projet de société, notre ADN. Préserver le Sénégal contre les menaces multiformes et des tentations funestes qui secouent notre sous-région.



Je vous remercie pour votre attention.



M. Idrissa Seck

Président du Parti Réew Mi