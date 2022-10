Au Sommet des Maires du C40 à Buenos-Aires : Optimiste, Barthélémy Dias porte le plaidoyer sur la recherche de financements

« Je suis venu à Buenos-Aires (Argentine) avec l'objectif clair de mobiliser des financements pour des actions d'adaptation et d'atténuation. Les récentes inondations nous ont rappelé la priorité de captage et de stockage des eaux de pluie à Dakar », a-t-il écrit.



Il ajoute qu’à cet égard, « je suis optimiste et ravi du plaidoyer porté sur la recherche de financements pour le projet d'aménagement paysager et hydraulique du bassin de rétention de la Zone de Captage (Grand-Yoff), dont le coût de la réalisation est estimé à 10 milliards de Francs Cfa et confirme que cela reste une de nos priorités en matière d'environnement ».



Il a aussi adressé, un grand Merci au Ministère des Affaires Étrangères d'Argentine, pour l'accueil et les marques de considération envers la Mairie de Dakar.



« J'ai aussi profité de ce forum mondial pour inviter officiellement, les partenaires techniques et financiers à se mobiliser à Dakar du 1er au 6 Mai 2023, dans le cadre du Forum Mondial sur l'Économie Sociale, Solidaire et Circulaire, pour un succès éclatant de cet évènement mondial.

Ensemble, marchons vers "L'Essentiel" », conclut son post.