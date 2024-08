Au large du Lac Rose : Une pirogue transportant plusieurs dizaines de candidats à l’immigration irrégulière a échoué, ce jeudi matin

Une pirogue transportant plusieurs dizaines de candidats à l’immigration irrégulière a échoué, ce jeudi matin, au large du Lac Rose, plus précisément dans le village de Keur Marième Mbengue.



Parmi eux, se trouvaient des enfants, des femmes enceintes et des hommes, dont un grand nombre d'étrangers, dont les identités restent à confirmer.



Les sapeurs-pompiers et la brigade de gendarmerie locale sont rapidement intervenus pour les appréhender, mais plusieurs individus ont réussi à prendre la fuite.



Selon des témoins, une femme enceinte aurait même accouché en mer, mais malheureusement, le bébé n'a pas survécu.



Leral y reviendra plus amplement