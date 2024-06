« Au menu du déjeuner Macron-Diomaye », Par Mbaye Ndour

Le Président Bassirou Diomaye Faye assistera le 20 juin, au lancement de l'initiative « Accélérateur de la production des Vaccins en Afrique », sur invitation de l’Alliance du vaccin et de l’Union Africaine, à Paris. Pour rappel, le Sénégal cherche à produire des vaccins sur son sol et pourrait bénéficier de l’appui de Paris, pour attirer des entreprises spécialisées.



A l’issue de la manifestation, un déjeuner avec Emmanuel Macron est prévu à l’Élysée. Le Président Faye consacre ainsi sa première visite hors d’Afrique à la France. Malgré les inquiétudes annoncées, les prédictions sombres et les interrogations des uns et des autres à la suite de la Présidentielle du 24 mars dernier, la relation entre le Sénégal et son premier investisseur et premier bailleur bilatéral, semble au beau fixe.



Si certains ont été alertés par l’accueil réservé à Jean-Luc Mélenchon en mai dernier, un observateur averti dirait « qu’il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, entre les Présidents Faye et Macron ».



Au menu de la relation entre Dakar et Paris, plusieurs dossiers. Il y a d’abord le suivi du partenariat économique avec notamment, la place des 270 entreprises françaises, qui génèrent le quart des recettes fiscales au Sénégal. Paris et Dakar envisagent également de partager leurs vues sur les dossiers politiques, avec les foyers de tension, notamment dans le Sahel, où sévissent les groupes armés.



Le financement du « Projet de transformation systémique du Sénégal » pourrait également être évoqué, car la France s’était engagée à accompagner via l’AFD, plusieurs projets du PSE, notamment le TER…



Il sera certainement discuté le sujet de la baisse drastique des effectifs des armées françaises « prépositionnées » au Sénégal, décidée par Emmanuel Macron. Nul doute que le rôle de plus en plus croissant de la jeunesse et des acteurs de la société civile sera aussi évoqué, pour rendre le partenariat sénégalo-français plus inclusif, plus efficace et plus apaisé.













Mbaye Ndour