Au moins 300 migrants disparus en mer, une embarcation repérée au large des Canaries

C’est peut-être l’embarcation partie du Sénégal et portée disparue depuis deux semaines. Les sauveteurs espagnols ont annoncé, lundi 10 juillet, avoir localisé un bateau transportant environ 200 migrants au large des Canaries.



« L’avion » déployé par le service espagnol de secours en mer « a localisé une embarcation qui semble être celle que nous cherchons car depuis les airs, (les sauveteurs) ont vu qu’il pourrait y avoir environ 200 personnes à bord, a dit à l’AFP une porte-parole de Salvamento Maritimo. Nous ne pouvons pas encore le confirmer à 100% mais il est probable que cela soit la même ».



Selon cette porte-parole, un navire est parti de l’archipel des Canaries pour secourir cette embarcation, localisée à 71 milles nautiques au sud de l’île de Grande Canarie, et devrait mettre plusieurs heures pour les ramener sur l’archipel.



Sur demande des autorités espagnoles, un navire marchand a également mis le cap sur la zone où a été localisée l’embarcation. Les sauveteurs espagnols avaient indiqué plus tôt chercher cette embarcation portée disparue dans l’océan Atlantique.



France24.com)



Selon l’ONG Caminando Fronteras, qui tient ses informations des appels de migrants ou de leurs proches, l’embarcation recherchée était partie le 27 juin de la localité sénégalaise de Kafountine, située à environ 1 700 kilomètres des côtes des Canaries. « Les familles nous ont informé de la disparition de l’embarcation dont elles n’avaient pas de nouvelles depuis plusieurs jours » et « nous avons alerté les services de secours espagnols et marocains », a indiqué la fondatrice de cette ONG, Helena Maleno, dans un message audio.



Deux bateaux, l’un transportant environ 65 personnes et l’autre entre 50 et 60 personnes, sont portés disparus depuis 15 jours. Un troisième bateau a quitté le Sénégal le 27 juin avec environ 200 personnes à bord.



Des familles « très inquiètes »



Les familles des personnes à bord n’ont pas eu de nouvelles depuis leur départ, a également déclaré Helena Maleno.



« Les familles sont très inquiètes. Il y a environ 300 personnes originaires de la même région du Sénégal. Ils sont partis en raison de l’instabilité qui règne au Sénégal », a encore dit Helena Maleno.



L’une des routes migratoires les plus meurtrières au monde



Les îles Canaries, au large des côtes d’Afrique de l’Ouest, sont devenues la principale destination des migrants qui tentent d’atteindre l’Espagne, un nombre beaucoup plus restreint d’entre eux cherchant également à traverser la Méditerranée pour rejoindre le continent espagnol. L’été est la période la plus active pour toutes les tentatives de traversées.