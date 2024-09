Au moins 9 morts et 48 disparus dans le naufrage d'un bateau de migrants au large des Canaries

Le naufrage d'un bateau de migrants au large des Canaries, en Espagne, a fait au moins 9 morts et 48 disparus dans la nuit de vendredi à samedi, ont annoncé samedi 28 septembre les secours maritimes espagnols. Le naufrage a eu lieu à environ 7 km au sud du port de La Estaca, sur l'île d'El Hierro, une des îles de l'archipel espagnol.



En tout, 84 personnes étaient présentes sur le bateau, d'où un appel au secours a été passé vers 00h15 dans la nuit. 27 personnes ont pu être secourues, selon le communiqué des secours maritimes espagnols. Le navire parti secourir les naufragés a constaté en arrivant sur zone que l'embarcation "avait chaviré".



Une augmentation de 126% des traversées en 2024



Début septembre, le naufrage d'un bateau de migrants tentant de rejoindre l'Europe avait déjà fait au moins 39 morts au large du Sénégal. Des milliers de migrants ont perdu la vie ces dernières années en tentant la périlleuse route de l'Atlantique pour gagner l'Europe depuis l'Afrique, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations bondées et souvent vétustes.



Fin août, l'Espagne a signé avec la Mauritanie et la Gambie des accords pour renforcer la coopération contre les passeurs de migrants illégaux vers l'Europe et en faveur d'une migration régulée, lors d'une tournée du Premier ministre espagnol. Au 15 août, 22 304 migrants étaient arrivés aux Canaries depuis le début de l'année, contre 9 864 pour la même période en 2023, soit une augmentation de 126%.



franceinfo

