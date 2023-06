Au nom de la République, Monsieur le Président tenez bon !

Devant la chaotique situation que connaît notre pays depuis plusieurs jours, l’Alliance pour la Paix et le Développement ( APD),fustige le règlement des conflits par la violence qui détruit les biens d’autrui et les infrastructures construites à travers les impôts payés par nos compatriotes et les dettes que devront honorer les générations futures.



L’Alliance pour la Paix et le Développement, comme son nom l’indique, a organisé deux marches et un forum à l’harmattan pour lutter contre la violence en plus de ses différentes contributions et ses cours dispensés à son école du parti. Il est inacceptable de régler les différends politiques par la violence et aussi inacceptable de statuer à la place du conseil Constitutionnel et de vouloir prendre le pouvoir par la rue, chose impossible du reste dans ce pays qu’est le Sénégal.



Devant l’intolérable situation ici et au niveau de la diaspora, le Parti reste collé aux principes de défense de notre jeune démocratie et salue l’appel au dialogue lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République. C’est ainsi que le parti, demande à tous ceux qui veulent la Paix et qui sont soucieux de l’intérêt de ce pays de prendre aux mots monsieur le Président de la République pour discuter de Tout au lieu d’incendier la rue.



Nous fustigeons jusqu’à la dernière énergie ce qui se passe dans ce pays loin du courage mais preuve d’un manque de magnétisme qui empêche de comprendre ce nouveau monde et ses nombreux défis. il est de notre responsabilité de faire face aux fossoyeurs de notre République et pour cette raison nous encourageons le Président à informer les autorités religieuses des dangers qui guettent ce pays et situer la responsabilité des uns et des autres et d’étudier les voies et moyens pour un retour au calme. Mais le tout sans fragiliser nos Institutions et ne laisser aucun précédent de nature à servir d’exemple à d’autres pour régler les différents politiques ou judiciaires.



Personne ne devrait accepter cette défiance de nos Institutions et des hommes qui l’incarnent. Réitérant son compagnonnage avec le Président Macky Sall, l’APD s’engage et l’assume et appelle tous à la raison et à la gestion de l’intérêt général au détriment des intérêts particuliers. Ce qui est arrivé au temple du savoir est extrêmement grave car c’est tuer le savoir, effacer notre mémoire et porter préjudice à nos étudiant qui cherchent le savoir et à ceux qui le donnent. Ce fait malsain nauséabond à lui seul mérite que le Pays se soude pour faire face car le mal est profond .



Fait à Dakar

Le Secrétariat restreint de l’Alliance Pour la Paix et le Développement ( APD)