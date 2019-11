Au secours ... ma nounou abusait de moi Sur une page Facebook très en vue, une jeune femme confesse sous anonymat les attouchements sexuels dont elle a été victime pendant son enfance. Conséquences de ces abus vécus en bas âge, elle est devenue accro à la masturbation et aux vidéos pornographiques. Son message de détresse.

Salam tata. J'aimerais que tu me publie mon histoire en ano. Je ne tiens pas à donner des détails précis sur ma vie de peur qu'on me reconnaisse.

Voilà, quand j'étais enfant, ma mère partait au boulot et me laissait avec une nounou. La bonne était la nounou et la bonne en même temps. Mais elle me faisait des attouchements, me demandait de la lécher pendant quand était sous la douche et tout ça.



Comme elle ne partait pas chez elle, nous partagions la même chambre. Mais elle me retrouvait sur mon grand lit parce que c'est un grand lit que j'avais pour me faire faire du yeufou say say. Ceci ma beaucoup marquée, j'ai juste dit à ma mère quelle me faisait des attouchements et elle était choquée. Plus tard j'ai su qu'on avait engrossé la nounou en question, ironie du sort.



Mais cette histoire m'a rattrapée jusqu'à ce que je regardais des films porno, je jouais au papa et maman avec mon propre petit frère et jusqu'à me masturber. Quand j'ai été consciente de la virginité, je me suis demandée est- ce que je suis toujours vierge même. Les trucs avec mon petit frère ont vite cessé mais je me masturbais au vrai sens du terme. Et je suis addict au porno.



Please, donnez-moi des conseils, je veux vraiment changer. Chaque fois, je me promets de changer, j'ai même juré sur le Coran pour me persuader de changer mais rien. Je vous jure sur ma vie que je ne vous raconte pas des bobards. Si vous avez des invocations pour ça, dites-le-moi.



