La coalition BBY salue la mémoire du Commandant de Brigade, feu Tamsir SANE, assassiné par de vulgaires brigands et condamne avec force ce crime crapuleux commis contre des serviteurs dévoués de la République et d'honnêtes et paisibles citoyens. La coalition BBY présente ses condoléances attristées au Chef de l'Etat, à la gendarmerie nationale et à toute sa famille.



Par ailleurs, la coalition Benno Bokk Yaakaar dénonce la recrudescence de la violence verbale gratuite dans le débat public, notamment à travers les réseaux sociaux, qui choque et interpelle tous les véritables républicains, patriotes et démocrates du pays. Ces discours entachés de diffamations, d’injures, de dénigrements ont connu leur paroxysme avec des sorties aussi graves qu’irresponsables d’individus actuellement interpelés par la justice.



Aucun démocrate et/ou républicain ne devrait cautionner cette irresponsabilité manifeste.

Comment peut-on accepter, voire tolérer que des individus déversent des propos aussi graves avec une sémantique tout aussi ordurière, sur des citoyens et même sur des institutions sans en fournir la moindre preuve et en totale violation de la lois ?



De plus, se cacher sous le couvert de l’activisme politique, forme de contestation de tout, n’est pas synonyme de permis de déstabiliser, par le mensonge et la diffamation, les fondements de la République.

Il est clair, l’activisme politique ne saurait être une immunité !

Il convient de rappeler que l'Article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme protège les personnes contre toute atteinte à l’honneur et à la réputation. De même, l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques soumet la liberté d'expression à certaines restrictions, et notamment en matière de respect des droits et de la réputation d'autrui ainsi qu’à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

C’est dire que ceux qui usent de leur liberté d’expression pour s’adonner à l’insulte, au dénigrement, et à la diffamation doivent trouver, au nom de la stabilité, la loi sur leur chemin.

Puisqu’une liberté non encadrée constitue un danger pour la « liberté d’expression » elle-même et plus largement pour la démocratie.



Voilà pourquoi la coalition BENNO BOKK YAAKAR en appelle à davantage de responsabilité citoyenne chez les acteurs politiques pour la préservation de notre idéal républicain, nos acquis démocratiques et nos valeurs morales.



LA CELLULE COMMUNICATION DE BBY

LE COORDONNATEUR





