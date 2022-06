Aucune décision issue du Sommet extraordinaire de la Cedeao, l’Uemoa ne tient pas sa session extraordinaire comme prévue

Les chefs d’Etats et de gouvernement de la Cedeao n’ont pas pu accorder leurs violons. D'un côté, les partisans d'une ligne ferme sur le Mali et de l’autre côté les partisans d'un allègement des sanctions.



Le principal point de désaccord noté entre la Cedeao et les autorités maliennes porte notamment sur la durée de la Transition. Elles fixent la durée de la transition à 24 mois alors que la Cedeao propose 16 mois.



Conséquence, la session extraordinaire des chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union économique monétaire ouest africaine qui devait se tenir à la suite de la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cedeao n’a pu se tenir selon des sources bien informées.

Adou FAYE





Source : Les chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao ont tenu ce samedi 4 juin 2022 à Accra au Ghana, un sommet extraordinaire. L'ordre portait sur les transitions en vigueur au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Suite à leur conclave qui a tiré en longueur, les chefs d'Etat reportent leurs décisions au 3 juillet prochain.

