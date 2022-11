Audience / La ministre de la Santé et de l'Action sociale a reçu M. Ibrahima Cheikh Diongue, Sous-Secrétaire Général des Nations-Unies

Ce groupe est une initiative des chefs d’Etat et des gouvernements de l’Union Africaine, mis en place pour un programme d’assurance, de renforcement des mécanismes de gestion et de financement des risques. La République du Sénégal est signataire du traité portant création de l’ARC, est un État membre de l’ARC depuis le 23 novembre 2012 et a ratifié l’Accord portant création de l’ARC le 29 mars 2017.



Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Ministre de la Santé et de l'Action sociale a vivement remercié le groupe ARC sur l'intérêt porté au Sénégal ; les discussions ont tourné sur les stratégies pour améliorer les capacités à mieux planifier, se préparer et répondre aux événements météorologiques extrêmes et catastrophes naturelles, telles que les épidémies.



