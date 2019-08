Audience- Thierno Bocoum chez Me Abdoulaye Wade: Le leader d’AGIR reconnaît avec beaucoup de satisfaction, la dimension élevée de l’homme

Le Président Abdoulaye Wade a reçu en audience, le mardi 06 Août 2019, le président du Mouvement AGIR, Thierno Bocoum. Ce dernier, dit avoir demandé à rencontrer Me Abdoulaye Wade pour, dit-il, essentiellement, recueillir ses conseils et échanger avec lui sur l’actualité au Sénégal.



Après une discussion qui a duré plus de deux tours d’horloge, Thierno Bocoum dit avoir apprécié avec beaucoup de satisfaction la dimension élevée de Me Wade, ainsi que sa générosité. Il confie, à travers le communiqué parvenu à Leral, avoir fait avec lui un large rappel de l’histoire politique du Sénégal et d’avoir recueilli avec intérêt, sa compréhension de la politique au Sénégal et en Afrique.



En tant que jeune leader politique sénégalais, Thierno Bocoum a jugé important et utile pour lui d’aller à la rencontre de l’ancien Chef d’Etat du Sénégal et Secrétaire Général National du PDS, Me Abdoulaye Wade, le grand intellectuel panafricain.



Les deux hommes ont également parlé de la situation économique et sociale du pays, de l’état de la démocratie, des libertés et de l’état de droit.











