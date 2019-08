Audience : Wade a rencontré Clédor Sène Dans la série des audiences qu’il accorde à plusieurs leaders de l’opposition, l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, a rencontré Clédor Sène, mercredi, à son domicile à Fann Résidence, selon Walf Quotidien.

Clédor Sène, leader du mouvement Claire Vision, avait été reconnu coupable d'avoir assassiné, le 15 mai 1993, le vice-président du Conseil constitutionnel d'alors, Me Babacar Sèye. Me Wade avait également été cité dans cette affaire.

Clédor Sène s’est montré dernièrement très actif, dans le scandale du pétrole et du gaz. Les médias ont même relaté une arrestation avortée chez lui, à Yenne, par des éléments supposés de la Dic.



