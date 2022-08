«Audience» accordée à Alioune Tall, maire de Mermoz-Sacré-Cœur : Annoncé chez Macky, le successeur de Barth’ dément

Alioune Tall, qui a succédé à Barthélémy Dias dont il a été l’adjoint pendant 11 ans, est annoncé à Benno bokk yaakaar. Et il aurait confirmé l’information lors de la réunion du Conseil municipal d’hier.



Contacté par Bés bi, Alioune Tall s’est voulu catégorique quant aux supputations autour de sa transhumance supposée. «Je n’ai jamais rencontré le président Macky Sall. Et d’ailleurs je vous donne rendez-vous demain à la mairie pour plus de détails», a balayé le maire, très nerveux.



Toutefois, selon des informations parvenues à Bés bi, c’est une forte ambiance de méfiance qui règne entre lui et ses partisans depuis que cette «audience secrète» a commencé à courir dans les couloirs de la municipalité de Mermoz- Sacré-Cœur. Wait and see !