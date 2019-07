Audience au Palais: Macky Sall n’a pas augmenté la pension des magistrats

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 14:32 | | 0 commentaire(s)|

Macky Sall a rencontré l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), le 10 juillet 2019. Une rencontre qui fait dire à certains que le Président a augmenté la pension de retraite des magistrats, qui devrait passer de 300 mille à 800 mille FCfa par mois. Cependant, une source a démenti cela, rapporte le quotidien L’As.



« Ce n’est pas vrai, aucune décision n’a été prise dans ce sens. Aucune décision n’a été prise. On a déposé une étude. On reste à l’écoute. Macky Sall a donné son accord de principe pour la revalorisation de la pension de retraite des magistrats. Les réformes dans la justice, l’état de délabrement de certains tribunaux, le manque de véhicules pour les chefs de juridictions, ont aussi été abordés», signale la source.



