Audience au Palais: Macky Sall offre 80 millions aux jeunes de l’Apr/Ziguinchor Macky Sall a convié la jeunesse présidentielle et les leaders de Ziguinchor jeudi 16 juin dernier au Palais pour des discussions jusqu’à …5h du matin. Le président de l’Apr a reçu, la semaine dernière, jeudi soir plus précisément, une forte délégation de jeunes de son parti de la région de Ziguinchor au palais présidentiel.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juin 2022 à 20:37 | | 0 commentaire(s)|

Chose qu’il n’avait jamais faite, auparavant, depuis sa prise du pouvoir. Ainsi, la même source signale que c’est lui qui a précipité la tenue de cette rencontre. Ce qui en dit long sur sa volonté de désamorcer la crise qui s’est installée au sein de son parti à Ziguinchor.



Des sources bien informées indiquent que cette audience a duré jusqu’à 5 heures du matin et qu’elle a été une occasion pour le locataire du palais de tenir un discours lénifiant pour tenter de convaincre ces jeunes de son amour pour la Casamance.



D’après Le Témoin, à l’issue de la rencontre, il aurait octroyé une enveloppe de 80 millions de FCfa à ses hôtes en guise de transport. Les principaux responsables politiques Apr de la région étaient de la partie.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook