Audience au palais de Djibril Ngom : C’est la colère aussi dans les rangs de la Cojer

Il en était de même avec l’affaire Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. «Ceci n’est pas normal. L’entourage du président n’est pas du tout bon», lit-on sur la page officielle de la Cojer nationale.



Le même texte mentionne que «les vrais militants de l’Apr ne sont pas reçus par le président, mais les traîtres et les transhumants sont reçus par le président lui-même». Non sans toucher la raison de leur colère du doigt, les jeunes républicains mentionnent :



«C’est le traître qui s’est envolé avec les listes de Pastef à Matam qui est reçu. Président, regarde ton entourage. Finalement on leur donne raison quand ils disent que vous félicitez ceux qui attaquent Ousmane Sonko et Pastef».

Tribune