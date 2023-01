Audience avec le Khalife général des Niassènes : La Cap infiltrée par la Police

La Coordination des Associations de Presse (Cap) dénonce l’attitude de policiers qui ont infiltré l’audience que le Khalife général des Niassènes, Cheikh Mahi Niasse, a accordée à sa délégation. Dans un communiqué parcouru par «L’As», la Cap condamne l’infiltration d’éléments de la police dans les appartements privés du Khalife. Ces derniers ont enregistré les échanges d'une discussion privée, malgré la résistance de toute l’assistance, rapporte la même source.



Les acteurs de la presse prennent ainsi l'opinion nationale et internationale à témoin par rapport à cette attitude agressive et déplacée de la police, si prompte à accuser les journalistes et techniciens des médias de prise illicite d’images. En dépit de cela, la délégation de la Cap a fait un résumé de la vérité des faits dans l'affaire Pape Alé Niang. Le guide religieux a tenu des paroles de sagesse, avant de prier pour Pape Alé Niang, pour la corporation et les Sénégalais. Cheikh Mahi Niasse a appelé pour la paix et promis de mener toute action utile pour la libération du Directeur de publication de «Dakar Matin».



Par ailleurs, la Cap qui s’incline devant la mémoire des disparus, suite au terrible accident sur la route de Kaffrine, a décidé d’observer les trois jours de deuil national. En conséquence, le plan d’actions est mis en berne, le temps du deuil.