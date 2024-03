Audience avec le président de la Commission de l’Uemoa : Amadou Mame Diop plaide pour la préservation de l’intégration régionale

Le président de l’Assemblée nationale a reçu, hier, le président de la Commission de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (Uemoa), Abdoulaye Diop. Au cours de cet entretien, Amadou Mame Diop a exprimé ses « chaleureuses félicitations » à son hôte et magnifié les « mesures salutaires » prises par les plus hautes autorités, en vue de maintenir la solidarité entre les Etats membres, rapporte un communiqué de l’Assemblée.



D'aprés "Bes Bi", il a notamment souligné la nécessité de « préserver et de renforcer l’ancrage de nos Etats dans le processus d’intégration régionale bénéfique aux populations ». Pour sa part, le président de la Commission de l’Uemoa a présenté la situation globale de l’Union et les conclusions de la dernière Session de son Comité interparlementaire.



« Abdoulaye Diop a notamment évoqué les enjeux et défis de l’espace communautaire et s’est réjoui des belles perspectives, au regard des bonnes performances économiques attendues pour l’année 2024 et les années suivantes. Il a mentionné les avancées importantes du Sénégal dans la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets de l’Uemoa », indique le communiqué.