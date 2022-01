Audience avortée, faux bond de Serigne Mbaye Thiam : Le Collectif des travailleurs de l’hydraulique rurale maintient son mot d’ordre de grève Après le dépôt d’un préavis de grève et la menace du Collectif des cent cinq (105) travailleurs bénévoles dans les dix-sept (17) brigades de l’hydraulique du Sénégal d’assoiffer le monde rural, en observant un arrêt de travail de 72 heures, du vendredi 21 au dimanche 23 janvier 2022, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement avait convié ces agents à une rencontre pour arrondir les angles, le lundi dernier 10 janvier.

Seulement, ces derniers qui ont effectué le déplacement au ministère dirigé par Serigne Mbaye Thiam ont dû attendre jusque dans l’après-midi, sans voir leur interlocuteur. Une secrétaire leur informera que le ministre n’étant pas disponible, «pour les raisons de la campagne pour les locales», selon les travailleurs, ils seront reçus le lendemain mardi.



Mais, ce deuxième rendez-vous sera aussi manqué. Ce qui a soulevé l’ire de ces derniers qui, par la voie de Babacar Ly, secrétaire général des 105 travailleurs bénévoles de l’hydraulique rurale, qualifient cette attitude de l’autorité de manque de considération. Suffisant pour que le collectif décide de maintenir son mot d’ordre de grève de trois jours, y compris le jour du scrutin pour les locales.



Pour appel, le collectif des cent cinq (105) travailleurs bénévoles dans les dix-sept (17) brigades de l’hydraulique du Sénégal a déposé un préavis de grève générale de 72 heures sur la table du ministre de de l’Eau et l’Assainissement, depuis le 27 décembre 2021.

