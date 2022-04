Audience: le Pdt de la Coalition Citoyenne And Siggil Thiès, Abdoulaye Dièye reçu par Macky Sall Son Excellence Monsieur Macky SALL, a reçu en audience ce vendredi 15 Avril 2022 au Palais de la République, Monsieur Abdoulaye DIEYE, Président de la Coalition Citoyenne And Siggil Thiès.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Avril 2022 à 08:37 | | 0 commentaire(s)|

Une rencontre solennelle, qui s’est déroulée par des échanges sur l’actualité politique et les questions liées à la situation actuelle du pays.



Le Président a salué tous les efforts et les actions sociales de M. Abdoulaye DIEYE depuis la création de son mouvement Siggi Jotna.



Il l’a également félicité suite aux brillants résultats qu’il a obtenu lors des Élections locales du 23 Janvier dernier avec plus de 10 000 voix à Thiès sous la bannière de la coalition And Siggil Thies dont il est le président.



Monsieur Abdoulaye Dieye a réitéré son engagement aux côtés du Président de la République, Son excellence le Président Macky Sall, pour une victoire éclatante aux élections législatives de Juillet 2022.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook