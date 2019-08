Audiences: Macky Sall reçoit le « Monsieur Afrique » de Donald Trump...

Le Président Macky Sall a reçu ce mercredi Tibor Nnagy , secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Le « Monsieur Afrique » de Donald Trump a magnifié la stabilité du Sénégal et apprécié également, l'environnement propice qui favorise l'investissement et la création de richesses.



Dans la même journée, le chef de l’Etat Sénégalais a reçu les ambassadeurs du royaume de Belgique, Philippe Colyn et de l’Inde Rajeev Kumar, venus faire leurs adieux. Les deux diplomates se sont félicités du niveau « élevé de la coopération » entre le Sénégal et leur pays respectif.



