Audio - Corruption au Consulat du Sénégal à Milan, "avec 50 euros, tu as des papiers "

Corruption au Consulat du Sénégal à Milan, "avec 50 euros, tu as des papiers "

Incroyable mais vrai, les immigrés sénégalais vivant à Milan ont crié leur ras-le-bol ce matin.



Ils ont joint par téléphone la rédaction de leral.net, pour fustiger leurs conditions très difficiles pour l'obtention de leurs documents administratif



L'un d'entre eux, M.Sow déclare: " ce qui se passe ici, est honteux, on demande la permission d'abord là où l'on travaille puis on se réveille à 5h du matin pour venir faire la queue jusqu’à midi, pendant que d'autres arrivent en retard et paient 50 euros pour que leur problème soit réglé.



Ils nous ont fait faire deux lignes; l'une pour les gens honnêtes qui ne veulent pas corrompre en payant 50 euros en respectant la queue et l'autre ligne pour ceux qui sont prêts à corrompre et avoir vite fait, leurs papiers. C'est une situation déplorable et on n'a pas où la dénoncer, que le gouvernement s'en occupe vraiment, c'est honteux..."

