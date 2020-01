Audio - Fermeture d’une banque: Un couple perd toutes ses économies

Un couple sénégalais résidant en Libye a eu la surprise de sa vie, après avoir fait confiance à une banque, en y épargnant ses économies pour pouvoir construire sa maison.



Une fois au Sénégal, la femme remarque que la banque n’existe plus. Bouleversée, elle fait plusieurs démarches pour espérer récupérer cette somme de plus de 2 millions de francs CFA. Aujourd’hui, elle décide de se confier dans l’émission “Teuss” sur la Zik FM.

