Audio: Yakham Mbaye confirme Mansour Faye et balance Ousmane Sonko Dans un entretien téléphonique avec Dakaractu, c’est Ousmane Sonko que Yakham Mbaye, membre du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République (Apr), le parti du Président de la République, a placé dans son viseur. Et c’est peu dire qu’il a visé et tiré à bout portant sur le président de Pastef. Au moyen d’une révélation, le Directeur général du quotidien national «Le Soleil», s’est jeté dans la polémique opposant le ministre Mansour Faye à Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 10:59

Au cœur de cette affaire, une audience que le premier aurait accordée au second sur sa demande. Ce que le leader de Pastef a véhément démenti, non sans taxer le beau-frère de Macky Sall de «menteur». Et voilà que Yakham Mbaye rend public le fameux élément sonore qu’avait évoqué Mansour Faye pour cimenter ses révélations.

