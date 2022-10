Audios fuités sur Ousmane Sonko: Les éclairages de Cheikh Bara Ndiaye

Des audios fuités du chroniqueur de Walf TV, Cheikh Bara Ndiaye, sur Ousmane Sonko, ont fait le tour du web. S’agit-il d’une imitation ou d’une manipulation vocale? Selon Cheikh Bara C’est sa voix que l'on entend sur ces audios, mais ces derniers ne sont pas naturels.



Il explique: "C 'est moi qui parle sur ces audios, mais ils n'ont pas été enregistrés à la même année, ni dans les mêmes groupes , encore moins dans les mêmes circonstances. Ils ont pris beaucoup d’audios dans des groupes différents. Je faisais parti d'un groupe WhatsApp créé depuis 2014, c'est là que que j’avais enregistré certains audios. On donnait des sujets et chacun donner son avis sur le sujet ".



M. Ndiaye qui s'exprimait lors d'une émission sur Walf Tv, de préciser que c'est un groupe où il y avait beaucoup de personnalités. " A chaque fois qu’il y avait un événement, on en parlait dans le groupe "; dira-t-il.