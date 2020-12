Audit Armp sur le marché de 294 ânes: Abdou Karim Sall met les points sur les i Dans le cadre du traitement des rapports 2018 et 2019 de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp), le ministre Abdou Karim Sall a été cité parmi les autorités épinglées par l’organe de régulation dirigé par Saër Niang. Une partie de la presse lui a attribué un marché de près de 14 millions destiné à l’acquisition de 294 ânes pour les besoins de la direction des Eaux et Forêts.

Lundi 14 Décembre 2020

Une information qui a fait réagir la cellule de communication du ministre de l’Environnement, à travers un communiqué. « Il importe de souligner que M. Abdou Karim Sall a été nommé ministre par décret, le 7 avril 2019, et a pris fonction le 17 du même mois.



Par conséquent, mêler son nom à ce marché attribué le 1er mars 2019, relève soit de l’inconséquence, soit de la mauvaise foi », souligne le communiqué dont Leral a copie.





En outre, les services d’Abdou Karim Sall soutiennent que l’ancien ministre Mame Thierno Dieng est irréprochable sur ce point. D’après les termes du communiqué, « ledit marché n’a rien d’irrégulier puisque passé conformément aux dispositions du code des marchés publics ».

