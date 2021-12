Audit / Bourses de sécurité sociale: L’Ige fouille la Direction générale à la Protection sociale

Une mission de l’Ige enquête sur les dépenses effectuées dans le cadre du paiement des Bourses de sécurité sociale. Les redoutables inspecteurs généraux d’État (IGE) ont débarqué à la Direction générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, secouée par une affaire de primes.



Auparavant, les Ige se sont rendus, il y a une quinzaine de jours, à Postefinances, chargée en partie, des paiements.



A retenir que 1,5 milliard de FCfa a été détourné à Postefinances et «prêté» à des entrepreneurs, des fournisseurs et des agents de La Poste.