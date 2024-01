Audit de 22 écoles privées de formation professionnelle

Une mission conduite par le ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l'Insertion a audité vingt-deux établissements privés de formation professionnelle de la région de Ziguinchor, a-t-on appris de la directrice de la formation professionnelle et technique, Maïmouna Kanté Camara. L’audit a permis de visiter 22 établissements compte non tenu des établissements de formation en santé dont l’opération d’audit est en cours, en collaboration avec l’ANAQ-SUP, a déclaré Mme Camara, en marge d’un atelier de partage avec les représentants des établissements privés de formation professionnelle et technique.



Selon elle, parmi ces établissements, quatre ont atteint le seuil de plus de 80%, onze ont un seuil compris entre 80 et 40% et sept ont un seuil de performance de moins de 40%. L’audit a permis également la régulation de quatre établissements qui fonctionnaient sans autorisation.



