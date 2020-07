Audit de "Servir le Sénégal" - Un crime de lèse-majesté contre le pouvoir de Macky Sall? Après le rapport de l'Inspection Générale d'Etat (IGE) sur plusieurs structures étatiques, le Forum civil veut le travail se poursuive avec l'audit de la Fondation "Servir le Sénégal", gérée par la Première Dame , Marième Faye Sall qui brasse des milliards de nos pauvres francs.

Cette Fondation qui distribue en veux tu, en voilà, des montants colossaux, est ciblée par le Forum civil qui veut son audit au plus vite. Surtout avec la dernière sortie où, la présidente qui distribuait des moutons aux familles en besoin.



Déjà que les rapports de l'IGE déposés sur la table du Chef de l'Etat risquent de connaître le même sort que les précédents, malgré des faits avérés de prévarication mettant en cause des pontes du pouvoir, le Forum civil étend les prérogatives de cette institution de contrôle à d'autres structures dont la fondation de la première Dame Marième Faye Sall, renseigne Kritik.



Mais, auditer cette structure qui brasse des milliards, ne serait-ce un crime de lèse-majesté contre le pouvoir de Macky Sall?



