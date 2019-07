Audit de la Sénélec: Le nouveau Directeur général réfute l’information

Le nouveau directeur de la Société nationale d'électricité du Sénégal ( Senelec), Papa Mademba Bitèye dément formellement l’information relayée par un journal de la place, selon laquelle, il aurait réclamé des audits de la boîte. Ce, après avoir découvert des actes de mauvaise gestion posés par son prédécesseur, en l’occurrence Mouhamadou Makhtar Cissé.



« Je viens d’hériter d’une entreprise publique détenue à 100 % par l’Etat, je viens d’hériter également d’une entreprise équilibrée. Je n’ai pas encore fait mes 90 jours. Je suis juste en phase de mise à niveau et d’immersion et pendant cette phase, il ne peut y avoir d’audit », fait-il savoir dans les colonnes du journal « Le Quotidien ».



Le successeur de Mouhamoudou Makhtar Cissé ajoute qu’ « aujourd’hui, les orientations du Président de la République ont été très claires et les instructions du ministre du Pétrole et des Energies, également ».



« En langage électronique, chez Monsieur le ministre de l’Energie et moi, nous sommes synchros. Cela veut dire même phase, même fréquence et même tension », conclut-il

