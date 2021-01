Audit du fichier électoral : Pourquoi Toussaint Manga récuse Antoine Félix Diome et le cabinet ERA Baker… Le député Toussaint Manga estime qu’ Antoine Félix Diome et le cabinet Era Baker Tilly sont incompétents pour auditer le fichier électoral national. Pour cela, le député du Parti démocratique sénégalais (Pds) les a récusés.

Selon lui, c’est un grand complot qui se prépare actuellement pour l’audit du fichier électoral. Il estime que tout le monde est conscient que seul un fichier assaini, fiable et transparent pourrait garantir au peuple des élections libres, apaisées et crédibles lors des prochaines échéances électorales, nous dit « Le Témoin »

.

Toutefois, il pense que le régime actuel, faisant semblant de donner des gages de transparence dans l’audit du fichier électoral, opère une fois de plus « une supercherie de grande envergure » pour tenter d’aveugler l’opposition, les observateurs étrangers et les amis du Sénégal.



« Avec l’arrivée de M. Antoine Felix Diome, l’homme de tous les complots politiques comme ministre de l’Intérieur dans le gouvernement, tous les Sénégalais avertis savent que cet homme dangereux a été nommé pour une énième mission politique commandée contre la démocratie, la transparence et la bonne gouvernance.



En réalité, Era Baker Tilly n’a aucune compétence ni expérience en matière électorale et va tout simplement agir comme un filtre pour que Antoine Felix Diome et le régime fassent certifier leurs manipulations du fichier électoral pour organiser la fraude et voler les échéances électorales à venir », soutient le député dans un document rendu public.



Il a lancé un appel solennel à toute l’opposition et à la société civile pour que « le cabinet Era Baker Tilly soit récusé car étant à la solde de Antoine Félix DIOME qui va tenir les manettes et manipuler le fichier électoral à sa guise ».



