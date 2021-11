Audit et supervision: De gros cafards décelés à la Pamecas Après l'audit effectué par la Direction de la réglementation et supervision des systèmes financiers décentralisés à la Pamecas, de gros cafards y ont été décelés selon "Les Echos".

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021 à 05:03 | | 0 commentaire(s)|

A en croire le journal, treize (13) mois sans Directeur des Ressources humaines (Drh), augmentation indue de deux millions FCfa du salaire du Directeur général intérimaire, des primes de représentation accordées aux Directeurs en toute violation du réglement.



"Les Echos" révèle des scandales à gogo dans les attributions des marchés et contrats. Pour corroborer ces allégations, il est fait état d'une gestion catastrophique du terrain à Sangalkam.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos