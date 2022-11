Audition – Le message de Moustapha Guirassy à Sonko : « Aujourd’hui, nous vivons… »

Dans le cadre du dossier Sweet Beauté l’opposant à la jeune masseuse, le maire de la ville de Ziguinchor fera face dans les minutes qui suivent au juge Makham Diallo. A l’image de Mary Teuw Niane, Moustapha Guirassy a témoigné son soutien au maire de Ziguinchor. Ci-dessous son post !





« Mon très cher Frère Ousmane SONKO,

Il y a presque qu’un siècle l’autre monde connaissait son jeudi noir… Aujourd’hui, nous vivons le notre, celui du joug posé sur les populations sénégalaises par la forces et les armes à seule fin d’instrumentaliser une fois encore la justice pour protéger de vils intérêts politiques.





Ousmane, mon frère, en ces heures de vacillement de notre démocratie, tu as tout mon soutien et mes prières. Que Dieu protège notre cher pays et que sa lumière jaillisse sur la justice et la vérité. »