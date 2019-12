Audition de Guy Marius Sagna et compagnie : Babacar Diop, Ousmane Sarr et Malick Diao Biaye passent en premier Les auditions de Guy Marius Sagna et compagnie par le Doyen des Juges arrêtés pour une marche non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité, démarrent ce mercredi. Le professeur Babacar Diop, Malick Diao Biaye et Ousmane Sarr seront les premiers à se présenter devant le juge Samba Sall.

Guy Marius Sagna, le plus cité dans cette affaire, pour avoir réussi à déjouer la vigilance des forces de l’ordre pour aller s’agripper aux grilles du palais de la République, sera, quant à lui, entendu demain jeudi, ainsi que quelques uns de ses camarades.

9 personnes avaient été arrêtées le 29 novembre dernier, dans le cadre de cette affaire, avant que l’un d’entre eux ne soit libéré.



