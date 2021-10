Audition de Kilifeu et Simon: Les activistes contestent les infractions imputées Après une audition de plus de 6 heures de temps ce mercredi, avec le juge du 2e cabinet, l’avocat de Kilifeu et de Simon a annoncé l’introduction d’une demande de liberté provisoire. A la suite des auditions, le pool d'avocats a introduit des demandes de mise en liberté provisoire pour les deux activistes.





Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021 à 19:34

Me Moussa Sarr, avocat des activistes, estime que d’ici la semaine prochaine, la justice va décider. Au regard du dossier, conteste-t-il, les infractions retenues contre ses clients ne reposent sur aucun fondement juridique pertinent.



D’après l’avocat, il s'agit tout simplement d'une volonté de les retenir en prison. Alors que ces infractions n'ont aucun rapport avec les faits de l'espèce.



Me Moussa Sarr, refusant d’exposer les contours des auditions, a révélé que Simon et Kilifeu, entendus ce matin sur le fond de l'affaire, ont contesté les infractions qui leur sont imputées. « Les auditions se sont passées dans d'excellentes conditions. Mes clients ont répondu à toutes les questions. Ils ont contesté les infractions qui leur sont imputées », rappelle-t-il.



