Audition de Ousmane Sonko / Khalifa Sall: « Nous ne pouvons exclure une réédition de mars »

« Nous ne pouvons exclure une réédition de mars 2021 », dit-il lors de la conférence de presse de la coalition, qui se tient actuellement. « Même si, ajoute-t-il, « nous ne le souhaitons pas et nous ne le voulons pas ».



Les leaders de Yewwi restent convaincus que cette procédure judiciaire est une manœuvre pour barrer la route à un opposant. Et ils sont prêts à faire face. « Yewwi Askan wi est dans une posture de responsabilité. Nous allons accompagner le président Ousmane Sonko comme nous l’avons fait depuis le début de cette affaire », déclare Khalifa Ababacar Sall. Ce dernier affirme par ailleurs que si la justice est dite, tout se passera bien.



La journée de demain, très redoutée par bon nombre de Sénégalais, est, selon Khalifa Sall, « une situation exceptionnelle ». Et, il n’a pas manqué de donner des nouvelles du leader de Pastef. « Ousmane Sonko est serein et, il est dans les dispositions de faire face au juge », informe Khalifa Sall.