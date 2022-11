Audition de Sonko : « Macky Sall s’est tiré une balle dans le pied », estime Habib Sy

Le dossier opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko a été complètement relancé suite à l’annonce de la date d’audition du leader du Pastef, prévue ce jeudi 03 novembre 2022.



Ce mercredi, la coalition Yewwi Askan Wi a tenu une conférence de presse pour revenir sur cette situation. Habib Sy est convaincu que « Macky Sall est le seul fauteur de trouble. Je ne comprends pas le déploiement de tant d’éléments de la police et de la gendarmerie, alors que c’est Ousmane Sonko lui-même qui a réclamé sa convocation pour en finir avec ce dossier« .



Poursuivant, souligne SudQuotidien, le doyen de la coalition Yewwi Askan Wi trouve que « dans ce dossier, Macky Sall s’est tiré une balle dans le pied ». Au sortir de l’audition, il n’y a que deux cas possibles, selon Habib Sy. « Soit il va tenter d’emprisonner Ousmane Sonko, ce qui n’est pas possible, soit il le laisse rentre chez lui. Dans les deux cas, Macky Sall ne va pas s’en sortir »



Suffisant pour le libéral de conclure que » Macky Sall est une éminente médiocrité politique » . Aux citoyens, il lance ce message : « Ne vous laissez pas impressionner par les réalisations. Rien n’est sorti de sa tête. La seule chose qui lui reste, c’est de tenter d’accéder à un troisième mandat. Il a éliminé Khalifa Sall et Karim Wade, et veut maintenant s’en prendre à Ousmane Sonko. Il se trompe, il ne peut pas le réussir ».



« Macky Sall a réussi à décrédibiliser les institutions », dit-il avant de rappeler que cette affaire est une occasion pour les magistrats de refaire leur image.