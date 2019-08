Audition de responsables de la Bbc: "Libération" maintient sa version Le journal réitère ses affirmations concernant l’audition de deux responsables de la BBC dans l’enquête concernant l’affaire Pétro-Tim.

Le journal remet en cause « ce qui est contenu dans un "démenti" publié par des sites internet et qui ne nous a été même pas communiqué ».



« "Libération" persiste et signe que des employés de l'antenne locale de la Bbc ont été bel et bien interrogés à la Bag. Et ceux qui nous suivent, savent qu'en matière de justice, tout ce que nous écrivons est recoupé à la bonne source. En clair, la Bbc s'est fourvoyée et nous y reviendrons en détail », écrit, en effet, le journal.

