Audition sur le fond: Kilifeu et Simon devant le juge ce mardi, une LP prévue par la dfense Les membres de Y en a Marre, Simon Kuka et Landing Missane Seck alias Kilifeu feront face au juge ce mardi pour une audition sur le fond. Des hypothèses sont dégagées pour la suite du dossier fait savoir Les Echos.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021

A en croire le journal, les deux rappeurs vont s'expliquer pour la première fois sur le fond du dossier face au juge du 2ème cabinet.



Me Moussa Sarr qui fait partie du pool d'avocats pour leur défense donne des détails sur la suite de l'audition: "immédiatement après les auditions, nous déposerons une demande de liberté provisoire", lâche-t-il.



Ce qui pourrait "sauver" Simon et Kilifeu, leur garantie de représentativité et l'état de santé de Simon, les deux atouts majeurs de la défense.

