Auditionné par le doyen des juges : Ousmane Sonko a lui-même demandé à âtre entendu On en sait un peu plus sur l’audition d’Ousmane Sonko, hier jeudi, par le Doyen des juges d'instruction (Dji), Samba Sall, sur l'affaire des 94 milliards. En effet, révèle Les Echos, citant une source judiciaire c'est le député, à travers ses avocats, qui a demandé à rencontrer le Dji pour lui demander d’ouvrir le dossier.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019

« Le Doyen des juges a naturellement accepté de le voir. Après discussions, le Doyen des juges a dressé un procès-verbal. Voilà ce qui s'est passé », précise la même source, ajoutant qu’il n'y avait aucune urgence pour le juge d'ouvrir le dossier.

