Audits: Mansour Faye réplique à Ousmane Sonko sur les projets à Saint-Louis Saint-Louis, Sénégal – En réponse aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, lors de sa visite à Saint-Louis, le maire de la ville, Mansour Faye a défendu vigoureusement sa gestion des projets locaux et du programme d'assainissement.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2024 à 15:31 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Sonko avait annoncé des audits sur les programmes d’adaptation au changement climatique, soulignant l’importance d’évaluer ce qui a été fait et d'identifier les blocages, avant de lancer de nouvelles initiatives. Il a insisté sur la nécessité d’une évaluation complète des résultats, pour mieux orienter les futurs programmes.



Mansour Faye, s'exprimant dans un entretien avec "L’Observateur", a répliqué, en rappelant que le programme d’assainissement des dix villes, mentionné par Ousmane Sonko, avait été initié par le Président Macky Sall, en mars 2027. Il a précisé que si les travaux étaient achevés dans plusieurs villes comme Louga, ce n’était pas le cas à Saint-Louis, en particulier dans la zone de Pikine.



Le maire a défendu la reddition des comptes et a invité les autorités à examiner sa gestion, affirmant sa sérénité face aux audits. Mansour Faye a rejeté les accusations concernant sa gestion passée, y compris celles relatives au fonds Covid et a défié quiconque de trouver des irrégularités dans ses responsabilités étatiques.



Mansour Faye a souligné que Saint-Louis était une priorité pour lui, réaffirmant son engagement à résoudre les problèmes locaux, malgré les critiques et les audits annoncés.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook