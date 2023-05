Augmentation continue des prix : La souffrance de Gorgorlou enfle On ne cessera de le rappeler, la hausse sauvage des prix augmente la souffrance des populations et enfle leur colère contre le Président Sall et son gouvernement. Si le président est en train de servir des postes pour calmer les uns et les autres, le mieux c’est de calmer la souffrance des masses. La conséquence directe de la décadence économique, causée par la maladie du Covid, a entraîné l’augmentation de la pauvreté et du chômage dans le pays.

La flambée des prix et l’impossible matérialisation des décisions de baisse, enfoncent les familles dans les difficultés. Les plus durement éprouvés sont les habitants pauvres des villes. Avec un faible revenu, ils souffraient déjà de l’insécurité alimentaire. Le problème de la sécurité alimentaire étant un problème politique, le temps des palabres doit être dépassé.



Des pères de familles esseulés



Qu’il s’agissent des pères de familles, des jeunes chômeurs, des ouvriers et des autres travailleurs du monde informel qui sont déguerpis de leurs lieux de travail, beaucoup sont en colère. Pour rappel, le gouvernement sénégalais a annoncé à deux reprises, la baisse des prix des denrées. Mais sur le terrain, on constate plutôt une hausse des prix de ces mêmes denrées.



Le secteur informel en colère



C’est par la voix du chef de l’État, Macky Sall, que la décision de la baisse des denrées avait été annoncée. Il a été décidé en même temps, dans le cadre de la subvention pour la baisse, que les producteurs de riz locaux en bénéficient d’une part, pour renforcer le prix au producteur. Mais au vu de ce qui est constaté chez les commerçants, à la place d’une baisse, on vit une hausse des prix des denrées.











