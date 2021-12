Augmentation de 1119% du résultat net du groupe Ecobank au troisième trimestre 2021

Le tableau d’activité au troisième trimestre 2021 met en exergue un résultat net consolidé de 205,339 milliards de FCFA contre 15,810 milliards de FCFA au troisième trimestre soit un accroissement de 189,529 milliards de FCFA.

Par contre, le produit net bancaire s’est légèrement replié de 2% à 694 milliards de FCFA contre 709milliards de FCFA au 30 septembre 2020.



Le groupe Ecobank a mieux maitrisé ses charges d’exploitation qui passent de 449,435 milliards de FCFA au 30 septembre 2020 à 404,158 milliards de FCFA un an plus tard.

Pour sa part, le résultat d’exploitation enregistre une progression de 57% à 258,155 milliards de FCFA contre 165 milliards de FCFA un an auparavant.



De son côté, le résultat avant impôt connait une forte hausse de 386%, s’établissant à 258 milliards de FCFA contre 53,029 milliards de FCFA au 30 septembre 2020.



En perspectives, Made Ayeyemi, PDG du groupe Ecobank avance que << nous continuons d'investir dans de nouvelles capacités numériques et mobiles pour améliorer l'expérience client, parallèlement aux investissements que nous réalisons pour nos collaborateurs, nos processus et nos contrôles, afin de renforcer la pérennité du Groupe et continuer à offrir les meilleures prestations à nos clients.>>

Oumar Nourou



Source : https://www.lejecos.com/Augmentation-de-1119-du-re...