Augmentation de près de 8 milliards FCFA du résultat net de BOA Côte d’Ivoire au premier semestre 2023.

Ce résultat est en effet passé de 8,570 milliards de FCFA au 30 juin 2022 à 16,568 milliards de FCFA un an plus tard.



Concernant le produit net bancaire, il enregistré une hausse de 38,40%, s’élevant à 30,279 milliards de FCFA contre 22 milliards de FCFA au premier semestre 2022.



Durant la période sous revue, la banque a mieux maitrise ses frais généraux qui ont augmenté de 0,70%, se situant à 11,772 milliards de FCFA contre 11,685 milliards de FCFA au 30 juin 2022.



Quant au résultat brut d’exploitation, il est en hausse de 82%, passant de 10,194 milliards de FCFA au premier semestre 2022 à 19 milliards de FCFA durant la période sous revue.



Le coût du risque de la banque est en forte hausse de 151,40%, passant de 379 millions au 30 juin 2022 à 954 millions de FCFA un an plus tard.



<<Les résultats des trimestres à venir devraient afficher les mêmes perspectives>>, note la direction de BOA Côte d’Ivoire quant aux perspectives qui se dessinent sur cet établissement.

Oumar Nourou

