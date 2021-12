Augmentation de salaires, revalorisation des primes, etc.: Un partage du butin se prépare à la Senelec... La Direction générale et la Convergence Syndicale des Travailleurs de Senelec (CSTS) se sont rencontrées le mardi 28 décembre 2021, pour mener la négociation sur les différents points de la Plateforme transmise le mercredi 15 décembre 2021 à Saly , renseigne par nos sources à Leral.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Décembre 2021 à 12:22

Ainsi, tout en tenant compte des contraintes budgétaires, les décisions suivantes "ont été consensuellement validées", avec comme date de prise d’effet, le 1er janvier 2022 (Le Protocole d’Accord suivra) :



1. Augmentation des salaires : La Direction générale accorde une augmentation de 15% sur le salaire de base mensuel de chaque membre du personnel.



2. Prime sur le Résultat Annuel Bénéficiaire : La Direction générale s’accordera avec le Conseil d’Administration de Senelec, pour consolider et distribuer au personnel 10% du résultat annuel bénéficiaire.



3. Revalorisation des Primes : Logement : Le droit commun des Agents Non Cadres passe à 80 000 FCFA/mois. 4. Octroi de Primes : Risque électrique : Accord d’un montant de 50 000 FCFA/Mois pour les Agents exposés à ce type de risque. 2 5. Carplan Véhicules Cadres : Augmentation de 50 litres de carburant /Mois pour tous les Cadres. Augmentation de 50 000 FCFA/Mois de la prime d’entretien mensuelle des véhicules des Agents Cadres (hors Directeurs et Délégués). Les taux de prise en charge pour les Cadres (hors Directeurs et Délégués) passent, désormais, de 70% (côté Senelec) et 30% (côté Agent Cadre).



Auparavant, les taux étaient respectivement de 60% et 40%. Les enveloppes allouées au Carplan sont portées à 15 000 000 FCFA pour les Chefs d’Unités, 20 000 000 FCFA pour les Chefs de Service, 25 000 000 FCFA pour les Chefs de Département et 40 000 000 FCFA pour les Directeurs et Délégués. 6. Carplan Véhicules Agents de Maîtrise : L’enveloppe allouée au Carplan est portée à 500 000 000 FCFA…



La Société Nationale d’Électricité du Sénégal (Senelec) est une Société Anonyme (SA) de droit sénégalais à capitaux publics majoritaires, créée en 1983 (loi 83-72 du 05/07/1983). Elle a un capital de 175 236 340 000 F CFA. Elle est responsable de la production, du transport, de la distribution et de la vente de l’énergie électrique mais également, de l’identification, du financement et de la réalisation de nouveaux ouvrages sur son périmètre.

L’État assure la régulation et le contrôle du secteur pour la recherche de l’efficacité du système économique eu égard à la position stratégique de l’industrie électrique dans l’économie nationale.

Pour son pilotage, Senelec est dotée d’un Conseil d’administration et d’un Comité de direction.



LES INSTANCES DE GOUVERNANCE

I. Conseil d’administration

Le Conseil d’Administration de Senelec est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, dans les conditions fixées par la loi, au nom de la société et prendre toutes les décisions relatives à tous les actes d’administration et de disposition, pour répartir les acomptes sur dividendes dans les cas prévus par la loi.



Liste des membres du Conseil d’administration



ADMINISTRATEURS FONCTIONS

Abdourahmane TOURE Président du Conseil d’Administration

Oumy Khaïry Diao DIOP Administrateur, Représentant MPE

Cheikh DIOP Administrateur, Représentant de la Primature

Théophile Edouard AMINE Administrateur, Représentant MEFP

Ibrahima NIANE Administrateur, Représentant MPE

Abdoulaye KAMARA Administrateur, Représentant Présidence : Contrôleur financier

Mouhamadou DIOP Administrateur, Représentant MPE

Abdou DIOP FAYE Administrateur, représentant la CDC

Bassirou Samba NIASSE Administrateur, Représentant MEFP

II. Comité Exécutif

Composition du Comité Exécutif



Senelec est dirigée par un comité Exécutif. Ce dernier est composé du Directeur Général, du Secrétaire Général et de plusieurs directeurs de fonctions centrales.Le comité Exécutif de Senelec présidé par le Directeur Général, Monsieur Papa Mademba BITEYE se réunie périodiquement pour examiner les questions de stratégie, de développement, d’organisation et de pilotage de l’entreprise.





Papa Mademba BITEYE Directeur Général

Moussa DIEYE Secrétaire Général

Mouhamed El Bachir SALL Directeur principal des ressources humaines

Issa DIONE Directeur Principal, Conseiller Spécial Equipement

Bakary DIOP Directeur Principal, Conseiller Spécial Stratégie

Demba SY Directeur Principal, Conseiller Spécial Revenu

Moussa DIAGNE Directeur Principal, Conseiller Spécial Exploitation

Mar SAMB Directeur Principal des Finances et du Contrôle

Gora LO Directeur des Affaires Juridiques

Bassirou SYLLA Directeur Principal Qualité et supports

Ousmane SOW Conseiller Technique en Finance.

III. Comité de direction

Le comité de Direction est composé du Directeur Général, du Secrétaire Général et de plusieurs directeurs de fonctions techniques et de support. Le comité se réunie périodiquement et à chaque fois que de besoin. Le comité de direction de Senelec est présidé par le Directeur Général, Monsieur Papa Mademba BITEYE pour vérifier la déclinaison des décisions stratégiques et discuter des grandes orientations du management opérationnel.



Ci-dessous, la composition du comité de direction :





Papa Mademba BITEYE Directeur Général

Moussa DIEYE Secrétaire Général

Mouhamed El Bachir SALL Directeur Principal des ressources humaines

Mar SAMB Directeur Principal des Finances et du Contrôle

Gora LO Directeur des Affaires Juridiques

Bassirou SYLLA Directeur Principal Qualité et Supports

Falilou SEYE Directeur des Etudes Générales

Thierno BA Directeur des Régions

Samba DIENG Directeur des Projets Distribution

Thierno Oumar KANE Directeur de la Production

Mbaye DIEYE Directeur du Transport

Ahmedoune dit Dah DIAGNE Directeur Commercial

Fatou MBOW Directeur des Mouvements D’énergie

El Hadji Amadou WADE Chef de la Cellule Projets Génie Civil

Abdoukader KANE Directeur de la Distribution

Moustapha DIEYE Directeur de l’administration du patrimoine et des approvisionnements

Papa Toby GAYE Directeur des Grands Projets de Production

Fatou Kiné THIARE Chef de la Cellule de Passation des Marchés

Moustaph Baîdy BA Coordonnateur du PASE

Alioune Ibrahima BA Directeur Financier et Fiscal

Papa Ibrahima THIAM Directeur du CFPP

Mbacké SENE Conseiller Technique





Senelec et ses filiales

Senelec dispose d’une participation symbolique dans la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) à hauteur de 0,68% du capital social.

Elle dispose, par ailleurs, de plusieurs participations actives dans beaucoup de filiales du secteur énergétique et industriel :



Akilee SA

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion de la relation clientèle, professionnelle et domestique, de la maitrise de la demande et de la modernisation de ses outils de supervision de l’exploitation, Senelec s’est associée avec la société de services énergétiques i-NES, sur autorisation de son Conseil d’Administration en sa séance du 27 décembre 2016, pour créer la société de services dénommée Akilee SA, où elle détient 34% des parts.

Akilee, nom tiré du mot Swahili « akili », qui signifie intelligence et du mot Pulaar « hakkille » qui signifie également esprit, intelligence, est une solution technologique développée par des Sénégalais.

Par cette solution, Senelec veut révolutionner la relation avec sa clientèle en mettant à sa disposition un nouveau service qui lui permet, entre autres, de suivre, comprendre et maîtriser ses consommations d’électricité en temps réel depuis n’importe quel endroit au monde où l’accès à internet est disponible afin d’optimiser ses dépenses en électricité.

Ce nouveau service participera à l’amélioration de l’image de Senelec et à la diversification de ses sources de revenus.



Excellec SA

Dans le cadre de la maitrise des délais de réalisation de ses importants projets de distribution liés à la qualité de service, au développement des ventes et aux obligations contractuelles, Senelec s’est associée avec la société Azur Investment Holding, sur autorisation de son Conseil d’Administration en sa séance du 25 octobre 2016, pour créer la société de fabrication de poteaux en béton armé destinés à supporter les lignes électriques indispensables à l’acheminement de l’électricité vers les centres de consommation. Cette société dénommée Excellec SA où Senelec détient 30% des parts du capital.

Ce partenariat, au-delà de la contribution au développement du tissu industriel et à l’activité économique avec une usine à Diass qui mobilise environ 6 000 personnes au total sur le territoire national après un an d’existence participera aussi au relèvement du taux d’électrification actuel de 35% en milieu rural pour atteindre le taux universel d’accès fixé en 2025.



Proquelec

Dans le cadre de sa politique de normalisation des installations électriques, le contrôle de conformité des installations et de développement des réflexes sécuritaires au niveau de la clientèle, Senelec collabore à travers Proquelec avec les grands installateurs (Legrand, CGE, etc.) dans des domaines riches et variés notamment :

• La formation du personnel sur (l’habilitation électrique HT/BT, la conformité des installations électriques intérieures, la sécurité électrique, les nouvelles dispositions de branchement Senelec, la surveillance des chantiers, la normalisation électrique et toutes formations dont Proquelec détient la qualification) ;

• Le diagnostic sécuritaire de l’ensemble de ses sites ;

• Le contrôle de conformité des installations électriques intérieures selon la norme en vigueur de la NFC15100 et/ou NS01001, conformément aux dispositions du décret 2017-1333 ;

• Des missions de sensibilisation de la population sur la sécurité électrique ;

• L’assistance technique dans l’élaboration des appels d’offre, des guides techniques, des Termes de références (TDR).

Grâce à cette collaboration, outre le renforcement des capacités du personnel Senelec, les installations des clients y compris celles des marchés sont davantage sécurisées.



Simelec

Ce joint-venture est le produit d’un partenariat entre Senelec, CGE et Cauris Investissement qui entre dans le cadre de la maitrise des approvisionnements en compteurs de Senelec.

En effet, pendant plusieurs années Simelec avait l’exclusivité dans l’approvisionnement de Senelec en compteurs jusqu’à l’avènement des compteurs prépaiement. Cet approvisionnement a sensiblement baissé au point que la structure a connu des difficultés. C’est ainsi qu’il a été envisagé d’étendre la collaboration entre Senelec et Simelec à d’autres domaines tels que :





